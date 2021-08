EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Stellungnahme

Neue Köpfe und neue Formate zum National League-Start bei MySports



25.08.2021 / 11:25



Am 7. September 2021 startet die National League Saison 2021/2022. MySports wird auch in der kommenden Spielzeit alle Spiele der Regular Season und der Playoff-Entscheidungen live übertragen. Wie sieht der strategische Fahrplan von Sunrise UPC im Sportbereich aus und wie geht der Sender MySports die kommende Hockeysaison an? Welches sind die Ideen und Köpfe hinter dem Programm von MySports? André Krause, CEO Sunrise UPC, Matthias Krieb, verantwortlich für MySports bei Sunrise UPC, Toby Stüssi, Chefredaktor MySports sowie der neue MySports Anchor Jann Billeter, präsentieren die Schwerpunkte für das kommende Sportjahr.

Termin: Freitag, 3. September 2021, 10:30 bis 12:00

MySports, Seestrasse 78, 8703 Erlenbach ZH. Situationsplan (Parkplätze in der Tiefgarage und bei der ref. Kirche Erlenbach). Vom Bahnhof SBB ca. 10 Minuten zu Fuss. Ablauf: 10:15 - 10:30 Eintreffen, Kaffee und Gebäck 10:30 - 11:00 Begrüssung durch André Krause und Matthias Krieb Sportcontent und Partnerschaften @Sunrise UPC

Medienpartnerschaft mit der National League

«Home of Hockey» - was verstehen wir darunter

Verfügbarkeit von MySports

Zahlen und Fakten. 11:00 - 11:30 Informationen aus der Redaktion mit Toby Stüssi und Jann Billeter Was MySports anders macht

Learnings seit dem Start von MySports

Bedeutung von Eigenproduktionen, alternativen Plattformen, eSports und neuen Sendeformaten

Berichterstattung National League und Swiss League 21/22

Jann Billeter's erste Eindrücke und Pläne bei MySports. 11:30 - 12:00 Studioführung und Möglichkeit für Einzelgespräche mit den anwesenden Vertretern von Sunrise UPC & MySports 12:00 - 13:00 Stehlunch Der Besuch des Mediengesprächs ist nur mit gültigem Covid-Zertifikat möglich. Bitte schicken Sie uns Ihre Anmeldung bis

Mittwoch, 1. September 2021 an ericw.zeller@upc.ch / Mobile: 076 777 07 62. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.

Sunrise UPC & MySports

André Krause, CEO Sunrise UPC

Ende der Medienmitteilungen