Port Washington, New York (ots/PRNewswire) - Unabhängige klinische Studie bestätigt die Fähigkeit von Equashield, Verschüttungen und Leckagen bei der Gemcitabin-Zusammensetzung zu verhindernEquashield (https://www.equashield.com/) (equashield.com), ein führender Anbieter von Closed System Transfer Devices (CSTDs) für gefährliche Medikamente, gab heute die Veröffentlichung einer von Experten begutachteten Studie bekannt, die die Effektivität seines CSTDs bei der Eliminierung des Austretens von gefährlichen Stoffen beim Mischen von antineoplastischen Medikamenten belegt.Die europäische Studie, Effectiveness of Closed System Drug Transfer Devices in Reducing Leakage during Antineoplastic Drugs Compounding (https://www.mdpi.com/1660-4601/18/15/7957/htm), wurde im International Journal of Environmental Research and Public Health veröffentlicht. Es zeigte sich, dass das CSTD von Equashield im Vergleich zu alternativen geschlossenen Systemen bei der Herstellung von Gemcitabin (GEM) ein Verschütten und Auslaufen effektiv verhindern kann. GEM ist ein Chemotherapeutikum, das in einer Reihe von onkologischen Behandlungen eingesetzt wird."Es ist gut dokumentiert, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen, die regelmäßig antineoplastischen Medikamenten ausgesetzt sind, ein erhöhtes Risiko für unerwünschte Gesundheitszustände (https://www.cdc.gov/niosh/topics/hazdrug/default.html) haben, was eine wirklich geschlossene CSTD zu einem wesentlichen Bestandteil bei der Vorbereitung und Verabreichung dieser Medikamente macht", sagte Marino Kriheli, Mitbegründer von Equashield. "Diese Studie, die bestätigt, dass Equashields CSTD ein vollständig geschlossenes Gerät ist, das mehr Expositionswege verhindert als alternative Systeme, verdeutlicht das Ausmaß, in dem unser Produkt Beschäftigte im Gesundheitswesen vor den Risiken einer gefährlichen Medikamentenexposition schützen kann."Die Studie wurde zwischen 2016 und 2021 in der zentralisierten Zytostatika-Zubereitungseinheit eines Krankenhauses in Genua, Italien, durchgeführt. Die Forscher analysierten Wisch- und Pad-Proben innerhalb und außerhalb des Zubereitungsbereichs auf GEM-Kontamination. GEM wurde auch durch Oberflächenwischproben in der Zugangsvorrichtung für das Fläschchen und im Zugangssystem zum Infusionsbeutel nach der Rekonstitution und Zubereitung des Medikaments gemessen. Mit dem Equashield CSTD wurden in keiner Probe nachweisbare GEM-Konzentrationen gefunden, was darauf hindeutet, dass es Verschüttungen und Leckagen beim Compoundieren von antineoplastischen Medikamenten sowie Oberflächenkontaminationen in der Medikamenteneinheit wirksam verhindert.Die Equashield CSTD wurde von Grund auf so konzipiert, dass alle üblichen Expositionswege vermieden werden. Sie verfügt über ein integriertes Druckausgleichssystem innerhalb des Spritzenkörpers, das sperrige äußere Luftkammern überflüssig macht; einen vollständig gekapselten Spritzenkörper, der das Entweichen von Aerosolen oder Dämpfen verhindert; zwei interne Nadeln, die das System nie verlassen, wodurch das Risiko von Nadelstichen ausgeschlossen wird; und ein Doppelmembran-Verschlusssystem, das bei jeder Anwendung trockene Verbindungen gewährleistet. Es ist das einzige System, das mit einem speziellen Metallkolbenstab ausgestattet ist, um die Kontamination des Spritzenkolbens zu verringern, eine häufig übersehene Expositionsursache.Informationen zu EquashieldEquashield ist ein führender Anbieter von manuellen und automatisierten Lösungen für das Compoundieren und die Verabreichung von gefährlichen Arzneimitteln. Die Produktpalette von Equashield umfasst das EQUASHIELD® Closed System Transfer Device (CSTD) und EQUASHIELD® Pro, das erste geschlossene System für automatisiertes Apotheken-Compounding. Equashields CSTD ist klinisch erprobt und schützt medizinisches Fachpersonal vor gefährlicher Arzneimittelexposition. Es deckt mehr Expositionswege ab als alternative Systeme und hat das von der NIOSH für 2015 vorgeschlagene Protokoll zur Eindämmung von Alkoholdämpfen bestanden, was bestätigt, dass es die schädlichsten Dämpfe und Emissionen eindämmen kann. Studien haben gezeigt, dass Equashields CSTD schneller zu installieren und einfacher zu bedienen ist als konkurrierende Systeme. EQUASHIELD wird von Hunderten von Krankenhäusern und Kliniken auf der ganzen Welt verwendet, ist CE-gekennzeichnet und von der FDA für die Verhinderung des Eindringens von Mikroben für bis zu sieben Tage bestätigt.Für weitere Informationen: http://www.equashield.comFolgen Sie Equashield auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/equashield), Twitter (https://twitter.com/Equashield) und Facebook (https://www.facebook.com/equashield/?fref=ts).Pressekontakt:FINN Partner für EquashieldDanny Sudwartsdanny.sudwarts@finnpartners.com+1-929-222-8018Original-Content von: Equashield, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112820/5002406