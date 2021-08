Köln (ots) - Leinen los in Richtung Zukunft! - Am 7. und 8. September 2021 von 14:00 bis 20:00 Uhr gibt die Bundeswehr Interessierten in Form einer virtuellen Erlebnismesse "Mission Marine" die Möglichkeit, in die Welt der Marine einzutauchen und sich über die vielfältigen Karrieremöglichkeiten rund ums Seefahren zu informieren.Ob auf einer Fregatte, im U-Boot, im Hubschrauber oder an Land - auf unsere Besucher:innen warten eindrucksvolle Einblicke in die Berufswelt unserer Marinesoldat:innen: Vom Minentaucher:innen, Luftfahrzeugavioniker:innen bis zu unseren Schiffsbetriebstechniker:innen sind alle dabei! Auch können Technik an Bord einer Fregatte oder eines U-Bootes erforscht werden. Neugierige sind herzlich eingeladen live mitzuerleben, wie eine gesamte Schiffsbesatzung in einer 30 qm kleinen Kombüse bekocht wird oder wie unsere Kampfschwimmer:innen an Land, im Wasser und in der Luft agieren.Jetzt registrieren (https://meetyoo.live/register/1/mission-marine) und mit etwas Glück die Chance auf einen Blick hinter die Kulissen unsere Onlinemesse "Mission Marine" vor Ort in Kiel gewinnen: Acht Teilnehmer:innen können an beiden Messetagen auf dem Marinestützpunkt Kiel live vor Ort dabei sein (Anreise via Bahn, Verpflegung und Übernachtung inklusive). Diese Gewinner:innen können sich unter anderem die Schiffe und Hubschrauber der Marine direkt vor Ort anschauen, unsere Marine-Crew an Ort und Stelle direkt befragen und aktiv am Messegeschehen im Rahmen der Live-Sessions (z.B. "Cooking an Bord") teilnehmen. Zudem werden unter allen Teilnehmenden 100 Seebags mit weiteren Überraschungen verlost.Jetzt auf "MISSION MARINE" die digitale Karriere-Messe (https://meetyoo.live/register/1/mission-marine) registrieren und gemeinsam mit uns Kurs in Richtung Zukunft setzen! Nach Abschluss der Registrierung erhalten Teilnehmende eine Bestätigungsemail mit einem Link, um ihre Anmeldung abzuschließen und Ihr Profil vervollständigen zu können!Weitere Informationen auf www.karrierekaserne.de/mission-marinePressekontakt:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4333E-Mail: pizpersonalpresse@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: PIZ Personal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116137/5002434