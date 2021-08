UBS Asset Management hat erstmals einen nachhaltigen UCITS-ETF für globale Small-Cap-Aktien aufgelegt. Amundi weitet sein Angebot an ESG-ETFs derweil mit dem Amundi Index MSCI EM Asia SRI UCITS ETF DR aus. Nachhaltige ETFs liegen im Trend. Das zeigen auch zwei Neuauflagen von Amundi und UBS AM. Amundi baut sein Angebot in diesem Bereich mit dem Amundi Index MSCI EM Asia SRI UCITS ETF DR aus. Der neue ETF bietet ein breites Engagement in Aktien mit hohen ESG-Ratings aus asiatischen Schwellenländern. ...

