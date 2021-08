DJ Ost-Ausschuss will "verantwortungsvolle Koexistenz" mit östlichen Staaten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Angesichts zunehmender globaler Abschottungstendenzen hat der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft eine Politik "verantwortungsvoller Koexistenz" verlangt und unter anderem eine "Klimapartnerschaft" mit Osteuropa und Zentralasien angemahnt. "Unsere Leitforderung ist, dass die neue Bundesregierung im Sinne der verantwortungsvollen Koexistenz unterschiedlicher politischer Systeme dem Schreckgespenst des globalen Decoupling entgegenwirkt und multilaterale Ansätze fördert", sagte Vorsitzender Oliver Hermes. "Wir brauchen endlich einen geostrategischen Ansatz Deutschlands in der Außenwirtschaftspolitik."

Dazu gehöre der Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen mit den Ländern Mittel- und Osteuropas innerhalb und außerhalb der EU. Die künftige Regierung solle sich in Brüssel schnell für eine Bereitstellung günstiger und fairer Finanzierungsangebote zum Ausbau der Infrastruktur in Zentralasien und im östlichen Europa einsetzen. "Ein solches Alternativangebot zur Belt & Road-Initiative ist schon lange überfällig", sagte Hermes. Auch in die Industriestrategie der EU solle die Region eng eingebunden werden. Mittel- und Osteuropa könne ein wichtiger Partner bei Zukunftsthemen wie der Elektromobilität oder der Digitalisierung sein.

Hermes forderte zudem eine Klimapartnerschaft mit Osteuropa und Zentralasien. "Klimaschutz hört nicht an der Ostgrenze der EU auf", sagte er. Keinesfalls dürften dabei neue Mauern errichtet werden, etwa durch die Einführung eines Grenzausgleichsmechanismus. "Russland und die Ukraine haben in unserer unmittelbaren Nachbarschaft das größte Potenzial, Partner für grüne Energie zu werden", meinte er. Erdgas und seine Infrastruktur bauten eine "Brücke" etwa zu Wasserstoff. Er forderte, die Pipeline Nord Stream 2 dürfe "auch von einer neuen Bundesregierung politisch nicht nachträglich in Frage gestellt werden". Solche Forderungen seien "unverantwortlich".

Im deutschen Handel mit Mittel- und Osteuropa geht es laut dem Ost-Ausschuss nach dem tiefen Einbruch zu Beginn der Corona-Krise inzwischen "im hohen Tempo aufwärts". Der deutsche Außenhandel mit den 29 Staaten Mittel- und Osteuropas habe im ersten Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um fast ein Viertel zugelegt und damit stärker als der gesamte deutsche Außenhandel. "Osteuropa meldet sich als Wirtschaftspartner Deutschlands eindrucksvoll zurück", sagte Hermes. "Direkte Auswirkungen der Verschlechterung der politischen Beziehungen auf die wirtschaftlichen Aktivitäten können wir so nicht feststellen", erklärte er auf eine Nachfrage. Die politischen Unsicherheiten hätten allenfalls eine Auswirkung auf die Wechselkurse.

