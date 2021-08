Virgin Orbit will mit seinem geplanten Börsengang an die Nasdaq eine Marktbewertung von 3,2 Milliarden US-Dollar erreichen. Dazu will das Unternehmen mit dem Spac Nextgen Acquisition Corp. fusionieren. Virgin Orbit wird mit dem modernen Vehikel des Spac (Special Purpose Akquisition Company) an die New Yorker Börse gehen. Dazu wird das Unternehmen mit einem bereits an der Börse notierten Unternehmen, nämlich der Nextgen Acquisition Corp., fusionieren. Dadurch entfallen sämtliche konventionellen Zwischenschritte auf dem Weg an die Börse. Nextgen meldet Erfolg in Pipe-Finanzierungsrunde Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...