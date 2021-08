Airbnb möchte das Leid vieler Menschen aus Afghanistan Evakuierter offenbar lindern. Das Unternehmen hat angekündigt, weltweit 20.000 Menschen kostenfrei in temporären Unterkünften unterzubringen. Während die Situation in Afghanistan dramatisch bleibt und aktuell keine Besserung in Sicht ist, wird deutlich: Auch die Menschen, die bereits außer Landes gebracht werden konnten, benötigen Hilfe und Unterstützung. Dazu will jetzt auch Airbnb beitragen. Airbnb will 20.000 Menschen kostenlos temporär unterbringen Insgesamt 20.000 aus Afghanistan geflüchteten Menschen will Airbnb in Kooperation ...

