Hierzulande ist Tesla hauptsächlich als Hersteller von Elektroautos, Stromspeichern und Solaranlagen bekannt. Doch jetzt greift einem Medienbericht zufolge das amerikanische Unternehmen von CEO Elon Musk in Deutschland auch den Markt der Stromanbieter an. Bei Energieversorgern läuten bereits die Alarmglocken. Der Elektroautopionier hat in Bayern und Baden-Württemberg kaum bemerkt von der Öffentlichkeit einen ersten Tarif für Ökostrom eingeführt. Dabei wird es wohl nicht bleiben. In Branchenkreisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...