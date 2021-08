DJ MARKT USA/Wenig verändert - Warten auf Powell-Aussagen

Nach den neuen Rekordhochs am Vortag dürfte die Wall Street zur Wochenmitte erstmal eine Auszeit nehmen. Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell wenig verändert. Marktteilnehmer verweisen auf eine zunehmende Zurückhaltung vor der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag.

"Wir müssen abwarten, denn wir kommen an den Punkt, an dem wir glauben, dass wir endgültige Informationen über das Tapering erhalten werden", sagt Daniel Morris, Chefmarktstratege bei BNP Paribas Asset Management. "Auf der einen Seite haben wir die Tapering-Signale, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass eine konjunkturelle Verlangsamung erwartet wird."

Zudem nährt die endgültige US-Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Biontech/Pfizer die Hoffnung, dass sich das Impftempo wieder erhöht. Gleichzeitig gibt es allerdings auch Sorgen in Bezug auf die Wirksamkeit von Impfstoffen, was sich wieder negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken könnte, heißt es.

Einen Hinweis, wie es um die US-Konjunktur bestellt ist, könnten vor der Startglocke die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter für Juli liefern. Hier wird mit einem leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat gerechnet.

Bei den Einzelwerten geht es für die Nordstrom-Aktie vorbörslich um knapp 8 Prozent nach unten - obwohl der Einzelhändler im zweiten Quartal mehr verdient hat als erwartet und den Ausblick angehoben hat. Den Kursverlust erklären Teilnehmer mit den starken Zahlen, die Wettbewerber Macy's kürzlich vorgelegt hat. Diese dürften die Erwartungen an die Branche zu hoch geschraubt haben.

Auch Urban Outfitters (-4,1%) hat Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal kräftig gesteigert und dabei die Erwartungen von Analysten übertroffen. Hier dürften Anleger Gewinne mitnehmen, denn seit Jahresbeginn liegt die Aktie gut 50 Prozent im Plus. Intuit (+2,3%) überzeugte mit einem überraschend starken Ergebnis im Geschäftsjahr 2020/21.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2021 05:54 ET (09:54 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.