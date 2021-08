Eine Verwalterin, die ihr Unternehmen in eine GmbH umwandelt, verliert ihre Verwalterstellung nicht. Das ist einem Urteil des BGH zu entnehmen. Der Verwaltervertrag geht demzufolge in aller Regel im Wege der Rechtsnachfolge auf den übernehmenden Rechtsträger über. Eine Frau war 2014 als Verwalterin einer Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) berufen worden. Der Verwaltervertrag sollte bis 2018 laufen. 2017 wandelte die Frau ihr Einzelunternehmen jedoch in eine GmbH um und übernahm gemeinsam mit einem ...

