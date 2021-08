HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat das Kursziel für Wacker Chemie von 133 auf 144 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Auf die Anhebung des Ausblicks für 2021 Mitte Juni habe Wacker die Veröffentlichung hervorragender Zahlen für das erste Halbjahr 2021 folgen lassen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insbesondere im zweiten Quartal hätten sich Absatzmengen und -preise sehr gut entwickelt, was allerdings teilweise auch den schwachen Vergleichswerten aus dem coronageschädigten Vorjahr geschuldet gewesen sei. Mittlerweile sollten aber die positiven Faktoren weitgehend eingepreist sein./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2021 / 12:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2021 / 12:14 / MESZ

DE000WCH8881