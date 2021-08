Bei NanoRepro gibt es Veränderungen in der Aktionärsstruktur. So sei mit H. Perbrandt die Mehrheitsgesellschafterin von Viromed, einem Großkunden der Marburger, nun mit 12,17 Prozent an der NanoRepro AG beteiligt. Zudem halte Viromed 3,9 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...