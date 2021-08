DJ Kaffee-Index: In diesen deutschen Städten sind Cappuccino und Co. am teuersten

DGAP-Media / 2021-08-25 / 13:19

- Coffeefriend vergleicht die Preise für Cappuccino, Latte Macchiato und Milchkaffee in Deutschlands 20 größten Städten

- Cappuccinos und Milchkaffees kosten in Bremens Cafés durchschnittlich am meisten

- Am wenigsten zahlen Kaffeeliebhaber für den Cappuccino und Milchkaffee in Münster Berlin, 25. August 2021 - Wie viel Kaffeeliebhaber:innen bei ihrer Rückkehr für Cappuccino und Co. zahlen müssen, weiß der Kaffeespezialist Coffeefriend (www.coffeefriend.com). In einer aktuellen Untersuchung hat die E-Commerce-Plattform die Kaffeepreise in den 20 größten deutschen Städten analysiert. Bremer:innen zahlen fast einen Euro mehr für ihren Cappuccino als Münsteraner:innen Die italienische Kaffeespezialität Cappuccino gehört laut Studie eines Marktforschungsinstituts zu den beliebtesten Heißgetränken der Deutschen. Bremen serviert den teuersten Cappuccino im ganzen Land. Die Hansestadt führt das Ranking mit einem Tassenpreis in Höhe von durchschnittlich 3,57 Euro an. Ähnlich viel müssen die Nürnberger:innen zahlen (3,52 Euro). Sachsens Landeshauptstadt Dresden landet mit durchschnittlichen Cappuccino-Kosten von 3,35 Euro ebenfalls unter den teuersten Städten in puncto Kaffee mit Milchschaum. Auch Platz vier und fünf gehen an Landeshauptstädte: München ist mit durchschnittlich 3,27 Euro pro Tasse etwas teurer als Stuttgart (3,20 Euro). Wer in Münster einen Cappuccino bestellt, muss im Schnitt nur 2,63 Euro bezahlen - günstigster Preis des Rankings. Über ebenfalls niedrige Preise können sich die Kaffeeliebhaber:innen in Bonn und Dortmund freuen. In den beiden Städten kostet eine Tasse Cappuccino durchschnittlich 2,70 Euro bzw. 2,73 Euro. Nur knapp dahinter liegen Essen und Wuppertal, wo Kaffeetrinker:innen für den Espresso mit Milchschaumaufguss 2,77 Euro zahlen. Bremen für Kaffee-Milch-Kombinationen die teuerste Stadt: Milchkaffeepreise ebenfalls an Spitze Der klassische Milchkaffee, der im Gegensatz zum Cappuccino und Latte Macchiato mit Kaffee und nicht mit Espresso zubereitet wird, ist laut Studie das zweitbeliebteste Kaffee-Getränk in Deutschland. Bremer:innen müssen auch bei dieser Variante am tiefsten in die Tasche greifen (3,92 Euro pro Tasse). Ein großer Milchkaffee kostet in Bremen fast 6 Euro. Das 120 Kilometer entfernte Hamburg rutscht mit 3,80 Euro auch in die Top 3 der teuersten Städte, Dresden gehört wie bei den anderen beiden Kaffeespezialitäten mit 3,75 Euro ebenfalls dazu. Im Anschluss daran folgen Nürnberg mit 3,60 Euro und München mit 3,55 Euro. Kaffee-Milch-Mischungen sind besonders in der Universitätsstadt Münster den Studentenbudgets angepasst: Neben dem günstigsten Cappuccino, zahlen Münsteraner:innen auch für ihren Milchkaffee am wenigsten (2,77 Euro) - 1,15 Euro günstiger als in Bremen. Zudem dürfen sich die Kaffeeliebhaber:innen aus Wuppertal (2,85 Euro) und Hannover (2,85 Euro) an niedrigen Milchkaffee-Preisen erfreuen - damit sind dies die drei einzigen Städte, die unter der 3,00-Euro-Grenze liegen. Auf Platz vier und fünf schließen sich Bochum und Duisburg mit 3,05 bzw 3,10 Euro an. Der Latte Macchiato ist die teuerste Kaffeespezialität - besonders in Köln Einen Latte Macchiato bestellen die Deutschen laut Studie am drittliebsten. In den Kölner Cafés wird diese Variation mit einem durchschnittlichen Preis von 3,90 Euro am teuersten angeboten, für ein großes Glas zahlt man teilweise mehr als 5 Euro. Sparsame Fans von Kaffee-Milch-Mischungen sollten sich in der Karnevalshochburg lieber einen Cappuccino oder Milchkaffee bestellen. Beide Getränke liegen hier im unteren Preissegment (Platz 6 bzw. 7). Am zweitteuersten ist der Latte Macchiato in Bremen mit 3,70 Euro, dicht gefolgt von Dresden und Bielefeld, wo Kaffeetrinker:innen 7 Cent weniger zahlen (3,63 Euro). Kölner:innen zahlen für die Espresso-Milch-Mischung durchschnittlich über einen Euro mehr als die Wuppertaler:innen, wo Kaffeetrinker:innen deutschlandweit mit 2,83 Euro am wenigsten ausgeben müssen. Neben Wuppertal dürften sich Latte Macchiato-Liebhaber auch in Hannover (2,88 Euro) und Münster (2,95 Euro) wohlfühlen - hier liegt der Preis für das Getränk wieder unter der 3-Euro-Marke. Bonn legt mit 3,00 Euro eine Punktlandung hin, Dortmund folgt kurz dahinter (3,05 Euro). Nordrhein-westfälischen Kaffeefreund:innen hinterlässt der Genuss der Lieblingsgetränke insgesamt die kleinsten Spuren im Portmonee: 80 Prozent der günstigsten Kaffeespezialitäten gibt es in NRW. Die gesamten Ergebnisse der Untersuchung können Sie hier einsehen: https://www.coffeefriend.de/der-kaffee-index-in-deutschen-staedten-2021/ Über die Untersuchung Coffee Friend hat die Preise für die drei beliebtesten Kaffeespezialitäten in Deutschland untersucht: Cappuccino, Latte Macchiato und Milchkaffee (Quelle: Kaffee Monitor 2020 des Marktforschungsinstituts Splendid Research). Dafür wurden die drei am bestbewerteten Cafés auf Tripadvisor ermittelt und die jeweiligen Preise herausgesucht. Wenn es bei einem Café keine Online-Speisekarte gab, wurde das viert- oder fünftbeste Café betrachtet. Für den Fall, dass eine Kaffeespezialität nicht explizit angeboten wurde, wurden ähnliche Alternativen verwendet. Um die Durchschnittspreise zu berechnen, wurde der Mittelwert aus den Kosten für die kleinste und größte Tasse gebildet. Über Coffeefriend Coffee Friend ist ein internationaler Omnichannel-Händler für Kaffee und Kaffeemaschinen. Das Unternehmen konzentriert sich auf ein außergewöhnliches Verkaufserlebnis, hochwertige Produkte sowie geschmacksintensive Eigenproduktionen.

Die Geschichte von Coffee Friend begann im Jahr 2010 in Litauen, als zwei Freunde beschlossen, ihren Traum vom Kaffeegeschäft zu verfolgen. Unternehmen und Leidenschaft für Kaffee wuchsen in den folgenden Jahren ähnlich rasant. Heute ist das Unternehmen laut einer Studie der "Business Research Center Group" einer der führenden Einzelhändler in der Kaffee- und Kaffeemaschinenbranche in den baltischen Staaten.

Coffee Friend betreibt auch Online-Shops in Deutschland und Österreich unter dem internationalen Namen Coffee Friend und zeichnet sich durch langjährige Erfahrung und hohe Kompetenz in der Produktion, Zubereitung und Kultur von Kaffee aus. Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: United Newswire Schlagwort(e): Lifestyle

2021-08-25 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1228822 2021-08-25

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1228822&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2021 07:19 ET (11:19 GMT)