London (www.anleihencheck.de) - James McCann, Deputy Chief Economist bei Aberdeen Standard Investments, blickt auf die Notenbankkonferenz in Jackson Hole, die von morgen an bis zum 28. August stattfindet, und ordnet das Treffen wie folgt ein:"Das Jackson Hole Symposium stellt Jerome Powell in dieser Woche vor eine nervenaufreibende Aufgabe. Die Rede des FED-Vorsitzenden wird immer mit Spannung erwartet, auch wenn man seit einigen Jahren versucht, sie zu bagatellisieren. Aber dieses Mal trifft Powell auf große Unsicherheit. Die Begeisterung über Wirtschaftswachstum und Inflation lässt offenbar bereits wieder nach und das Protokoll der letzten FED-Sitzung verdeutlicht, dass man sich im Ausschuss über die Lage der Wirtschaft völlig uneins ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...