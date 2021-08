Und wieder der Blick in den Börsen-Kurier, Ausgabe Nr. 34, 26.8.2021: http://www.boersen-kurier.at- Sicherheitsnetz Wandelanleihen: Chancen an den Aktienmärkten - mit einer Absicherung nach unten- Amazon statt Wal-Mart: Jens Korte live von der Wall Street - in Minenaktien investieren: Aktuelle Gold- und Silberpreise laden ein- bestes Halbjahr von Semperit: Was die Analysten dazu sagen- Wochenschau. Wie lange noch sollen die Geimpften die Gesundheitskosten für einige Rücksichtslose tragen? - 233 Mrd€ Schaden. Cyberkriminalität sorgt mittlerweile für enorme wirtschaftliche Kosten.- Südosteuropa. Die Wirtschaft Rumäniens ist besser als erwartet aus der Krise gekommen- Lifestyle-Trends. Veganes Essen ist aus der Nische heraußen ....

