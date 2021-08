Der Ripple-Kurs ist seit dem 20. Juli um über 150% gestiegen und entwickelt sich trotz der laufenden Korrektur besser als viele andere Altcoins. Einer der Gründe für die Stärke von Ripple ist das steigende Interesse der Anleger. Jüngsten Daten zufolge wächst die Zahl der Nutzer, die mit dem XRP-Ledger interagieren, ständig und deutet auf einen potenziellen Kapitalzufluss hin. Die Anzahl der täglich aktiven Adressen stieg von 9.233 am 25. Juli auf 23.537 am 24. August, was einem Anstieg von 176% ...

