BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Stimmung der belgischen Unternehmen hat sich im August verschlechtert. Das Geschäftsklima sank im Vergleich zum Vormonat um 2,5 Punkte auf 7,6 Zähler, wie die belgische Notenbank (BNB) am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Im Juli hatte der Indikator mit 10,1 Punkten noch den höchsten Stand seit Einführung des Indikators in seiner aktuellen Zusammensetzung im Jahr 1980 erreicht.

Wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung Belgiens mit den Euro-Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich und den Niederlanden gilt das belgische Unternehmensvertrauen als Frühindikator für die gesamte Eurozone./jsl/bgf/jha/