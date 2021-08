Der Aktienkurs von Morphosys ging am Dienstag sehr fest aus dem Handel und gewann 3,4 Prozent an Wert auf 48,68 Euro. Damit setzt sich die charttechnische Bodenbildung der jüngsten Vergangenheit fort. Weiteres Aufwärtspotenzial ist vorhanden. Was jetzt noch in den Papieren steckt und wie sich darauf traden lässt. Von Manfred Ries

