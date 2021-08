Köln (ots) - Die Amzkey Deutschland GmbH aus Köln, eine führende TÜV-zertifizierte Amazon-Agentur und offizieller Amazon-Partner, hat im August ihre neue Firmenpräsentation veröffentlicht. Die Full-Service Amazon Agentur hilft ihren Kunden dabei, sich bestmöglich auf der Plattform zu präsentieren, um so ihre Produkte optimal zu verkaufen. Die Präsentation kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.amzkey.com/presse.Geschäftsführer Nils Kröger: "Sechs Jahre nach der Gründung kann ich stolz sagen, dass wir die marktführende Agentur für Selbstständige und mittelständische Unternehmen auf Amazon geworden sind. In unserer neuen Präsentation haben wir zusammengefasst, was uns wirklich auszeichnet und wie unser Weg war - was auch für mich ein spannender Rückblick ist."Zu dem perfekten Amazon-Auftritt gehören hochwertige Bilder, Produkttexte, sinnvolle Keywords, starker Brand Content, viele richtlinienkonforme Produktbewertungen und die richtige Werbeschaltung. Dieser ganzheitliche Ansatz der Amzkey Deutschland GmbH wurde seit 2014 durch den Geschäftsführer entwickelt. Kröger arbeitet seit 2014 als selbstständiger Berater für Onlineshops und Amazon-Verkäufer, bis er sich im Jahr 2019 vollständig auf Unternehmen auf dem Amazon-Marktplatz spezialisierte. Im ersten Standort in Mainz fingen schließlich die ersten Mitarbeiter an, um die Kunden noch besser zu unterstützen. Mit der Änderung des Firmennamens und dem verschobenen Hauptstandort nach Köln wurde offiziell das Unternehmen Amzkey gegründet."Mittlerweile sind wir auf über 20 Mitarbeiter angewachsen und konnten für unsere Kunden im Jahr 2020 einen Umsatz von über 146 Millionen Euro generieren. Außerdem sind wir mehrfach von Amazon selbst sowie durch den TÜV zertifiziert und konnten über 500 Kunden erfolgreich betreuen. Seit 2014 macht uns das zu der am schnellsten wachsenden Amazon Agentur Deutschlands", erklärt Kröger.Über AmzkeyDie Amzkey Deutschland GmbH ist die am schnellsten wachsende Amazon-Agentur in Deutschland, die sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz unterstützt. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde für über 500 Unternehmen der ganzheitliche Amazon-Auftritt verkaufspsychologisch optimiert. Dabei erstellt die TÜV-zertifizierte Agentur für ihre Kunden unter anderem Produktfotos, Werbetexte, schaltet effiziente Werbekampagnen und generiert richtlinienkonforme Produktbewertungen. Das Unternehmen ist offizieller Amazon-Partner. Mehr Informationen finden Sie unter: www.amzkey.com.Pressekontakt:Ruben SchäferPressesprecherE-Mail: presse@amzkey.comTelefon: +49 (0) 1520 4907120Web: https://www.amzkey.comAmzkey Deutschland GmbHZollstockgürtel 6550969 KölnOriginal-Content von: Amzkey Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155086/5002907