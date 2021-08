Vor dem Hintergrund eines baldigen Abzugs der US-Truppen vom Flughafen Kabul haben westliche Regierungen am Mittwoch mit Hochdruck ihre Evakuierungsflüge aus Afghanistan fortgesetzt. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in einer Regierungserklärung im Bundestag, dass man Menschen so lange ausfliegen werde, wie das möglich sei.

