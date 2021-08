DJ Scholz: Hochwasser-Hilfen "beeindruckendes Zeichen der Solidarität"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat den geplanten Flufthilfefonds über 30 Milliarden Euro als "finanziellen Kraftakt" bezeichnet, der auch "eine ermutigende Botschaft für die Zukunft unseres Landes" setze. "Ich finde, das ist ein ganz beeindruckendes Zeichen der Solidarität", sagte Scholz bei der Einbringung der Pläne in den Bundestag. "Es ist eine Angelegenheit des ganzen Landes, und wir stehen an dieser Stelle zusammen."

Beschließen wird der Bundestag die Flutfhilfen voraussichtlich am 7. September. Der Bundesrat hat bereits für den 10. September eine Sondersitzung einberufen. Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen sieht die Einrichtung eines Sondervermögens "Aufbauhilfe 2021" in Höhe von bis zu 30 Milliarden Euro vor, um die Schäden durch das Juli-Hochwasser insbesondere in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu bewältigen.

Scholz bekräftigte, 2 Milliarden entfielen auf den Bund für die Bundesinfrastruktur, und 28 Milliarden würden von Bund und Ländern getragen. Vorgesehen ist eine hälftige Beteiligung der Länder an der Rückzahlung, indem sie bis zum Jahr 2050 Anteile am Umsatzsteueraufkommen an den Bund abtreten. Der SPD-Kanzlerkandidat forderte für Deutschland mehr Investitionen, mehr Windkraft auf hoher See und an Land und mehr Solarenergie sowie ein leistungsfähiges Stromnetz. Auch müsse Vorsorge getroffen werden, um auf derartige Ereignisse vorbereitet zu sein.

Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) sprach ebenfalls von einem "Signal gesellschaftlicher Solidarität und des Zusammenhalts" und betonte: "Das, was wir heute beschließen, ist eine gigantische Summe." Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident verlangte unter anderem bessere Maßnahmen zum Bevölkerungs- und Katastrophenschutz und vereinfachte Planungsverfahren. "Wir müssen den Wiederaufbau in unserem Planungsrecht auf den Prüfstand stellen", sagte Laschet. "Mit dem Tempo, das wir an den Tag legen, werden wir das Problem nicht lösen."

