BioNTech/Pfizer & Moderna streben Vakzin-Zulassung für Kinder unter zwölf Jahren noch im Herbst an

Die beiden Hersteller führen aktuell Studien in den Altersklassen sechs Monate bis fünf Jahre und sechs bis zwölf Jahre durch. Sie sollen bereits im September und Oktober abgeschlossen sein. Nach aktuellen Ergebnissen werden trotz geringerer Dossierung auch in diesen Altersklassen zwei Impfungen nötig sein.



BioNTech/Pfizer und Moderna streben demnach beide eine Zulassung noch in diesem Herbst an. Sie sind damit bislang die einzigen Hersteller, die den Corona-Impfstoff auch in diesen Altersklassen testen. Durchgeführt werden die laufenden Studien und Tests über Kliniken und Arztpraxen in den USA sowie in Europa. Die Tests laufen unter höheren Auflagen und sind zeitaufwendiger als bei Erwachsenen. Sollten die Studien erfolgreich verlaufen, könnte eine Freigabe der EMA noch im November dieses Jahres möglich sein. Ob es in Deutschland noch 2021 zum Einsatz von den mRNA-Impfstoffen bei Kindern kommt ist fraglich, da dies von der Ständigen Impfkommission (STIKO) abhängt. Diese sprach bis dato keine allgemeine Empfehlung für unter zwölf jährige Kinder aus.





