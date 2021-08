Mainz (ots) - Das Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet aus Bad Kreuznach über einen Hallenbau direkt neben Wohnhäusern und die Frage, wie nah eigentlich an andere Häuser gebaut werden darf, am Donnerstag, 26. August 2021, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen / Moderation: Britta Krane."Wenn ich sehe, was da entsteht und die Dimension meines Hauses betrachte, dann fühle ich mich ganz klein." Michaela Haag aus Bad Kreuznach steht vor ihrem etwa 6 Meter hohen Haus und schaut auf die rund 11,5 Meter hohe Betonwand, die sich ein paar Meter weiter auftürmt. Die amerikanische Firma Pall GmbH ist Haags Nachbarin und baut neben ihr Häuschen eine riesige Betonhalle. Erst als die Firma mit dem Bau anfing, erfuhr Michaela Haag überhaupt von dem Projekt und ist entsetzt. Wie weit darf ein Nachbar dem anderen auf die Pelle rücken? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporter Enno Osburg geht der Frage nach.Weitere Themen der Sendung:- "Zur Sache" will's wissen: Leben nach der Flut - Wo kann man wieder bauen?- "Zur Sache" hilft - Wie Flutopfer Hilfe beantragen können?- "Zur Sache"-Serie zur Bundestagswahl: "Wofür steht ihr?" - Die Spitzenkandidat*innen aus Rheinland-Pfalz- "Was macht ihr für uns?" - Bürger fragen, Parteien antworten- Kleinparteien in Rheinland-Pfalz - Das breite Spektrum der "Sonstigen"- Kampfszenen unter der Fichte - Wanderer gegen Mountainbiker im Pfälzerwald"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und deren einzelne Beiträge auf www.ardmediathek.de/swr/ und www.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de (http://www.swr.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de) zu sehen.www.SWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENPressekontakt:Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5002961