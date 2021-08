Ausgewählte Spieletitel könnt ihr zukünftig direkt auf eure Konsole streamen, ohne sie herunterzuladen. Auf die Art kommen dann auch Xbox-One-Besitzer:innen in den Genuss einiger Nextgen-Titel. Microsoft bietet im Rahmen des Spiele-Abonnements Game Pass Ultimate schon seit längerer Zeit Cloud-Gaming an. Statt Spiele installieren zu müssen, werden sie auf einem Server ausgeführt und das Bild dann an das jeweilige Endgerät gestreamt. Allerdings war der Service bislang nur auf dem PC und Smartphones verfügbar. Jetzt legt Microsoft nach und will Cloud-Gaming noch in diesem Jahr auch auf ...

