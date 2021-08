Die CA Immo hat im Halbjahr ein Konzernergebnis von 171,3 Mio. Euro erreicht, welches deutlich über dem Vorjahreswert von 44,7 Mio. Euro liegt. Die Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahr ein signifikant höheres Neubewertungsergebnis in Höhe von 195,3 Mio. Euro (30.6.2020: -27,0 Mio. Euro) zu Buche stehen. Zur positiven Neubewertung des Entwicklungsprojektes "Upbeat" in Berlin, das im März 2021 noch vor Baustart vollständig vermietet werden konnte, summierten sich im 2. Quartal weitere Neubewertungsgewinne, die vor allem auf die anhaltend starke Investorennachfrage nach erstklassigen Büroimmobilien in zentralen Lagen in München und Berlin zurückzuführen sei, so das Unternehmen. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit ...

