DJ XETRA-SCHLUSS/DAX gibt leicht nach - Ruhe vor dem Sturm

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch leicht nach unten. Nach einem wenig veränderten Start bröckelten die Kurse im Verlauf ab. Der DAX schloss 0,3 Prozent tiefer bei 15.861 Punkten. Der MDAX markierte dagegen einmal mehr ein Rekordhoch, seit Jahresbeginn legte er um gut 17 Prozent zu. Dabei profitierte er auch von der guten Performance der 10 Unternehmen, die ab September dann in dem auf 40 Unternehmen erweiterten DAX notieren werden.

Die Nachrichtenlage war insgesamt dünn, wie auch die Umsätze. Teilnehmer sprachen von der "Ruhe vor dem Sturm" vor dem mit Spannung erwarteten Notenbanker-Treffen in Jackson Hole.

Tapering wird kommen - jetzt oder später

Ob von Jackson Hole ein Impuls ausgeht, bleibt abzuwarten. Denn die Erwartungen der Börsianer sind niedrig. Im Fokus steht vor allem die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitagnachmittag. Anleger erhoffen sich Hinweise, wann die Fed damit beginnen wird, ihre Wertpapierkäufe zu drosseln. Die Ausbreitung der Delta-Variante hatte zuletzt allerdings Zweifel aufkommen lassen, ob Powell bereits jetzt eine Reduzierung der Käufe ankündigen werde. Selbst ein Zurückfahren muss nicht das Ende der Party an den Börsen bedeuten. Denn sinkende Käufe der Fed dürften für steigende Renditen bei US-Anleihen sorgen - hier gelten zyklische Unternehmen und Banken als potenzielle Profiteure am Aktienmarkt.

Die Adidas-Aktie legte um 0,6 Prozent auf 306,70 Euro zu, nachdem die Deutsche Bank jetzt zum Kauf der Titel rät und das Kursziel auf 360 Euro angehoben hat. Für die Aktien des Immobilienunternehmens Aroundtown ging es um 6,2 Prozent nach unten. Der Immobilienkonzern, der überwiegend Büro- und Hotelimmobilien im Portfolio hält, leidet unter den Nachwirkungen des Corona-Lockdowns. Der Grund für die Abgaben dürften nach Aussage aus dem Handel die Abschreibungen auf das Hotel-Portfolio sein.

Einen Kurseinbruch von 28,4 Prozent erlitten die Aktien von Lang & Schwarz. Das Düsseldorfer Wertpapierhandelshaus hat eine Steuerprüfung und muss die für den 26. August geplante Hauptversammlung verschieben. Außerdem wurden Rückstellungen in Millionenhöhe gebildet.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.860,66 -0,3% +15,61% DAX-Future 15.856,00 -0,3% +16,15% XDAX 15.863,68 -0,2% +16,06% MDAX 36.115,59 -0,1% +17,27% TecDAX 3.909,45 -0,5% +21,68% SDAX 17.003,18 +0,1% +15,16% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 175,98 -77 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 10 20 0 1.918,8 35,5 42,8 MDAX 26 32 2 776,7 32,9 28,3 TecDAX 10 19 1 510,9 17,2 18,0 SDAX 38 31 1 164,3 7,3 7,5 ===

