DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:32 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.181,12 +0,07% +17,69% Stoxx50 3.620,99 -0,14% +16,49% DAX 15.860,66 -0,28% +15,61% FTSE 7.150,12 +0,34% +10,30% CAC 6.676,48 +0,18% +20,27% DJIA 35.494,69 +0,36% +15,97% S&P-500 4.500,14 +0,31% +19,81% Nasdaq-Comp. 15.037,11 +0,12% +16,67% Nasdaq-100 15.362,13 +0,03% +19,19% Nikkei-225 27.724,80 -0,03% +1,02% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 176,03 -72

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,02 67,54 +0,7% 0,48 +41,7% Brent/ICE 71,88 71,05 +1,2% 0,83 +41,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,76 1.802,85 -0,7% -12,09 -5,6% Silber (Spot) 23,78 23,88 -0,4% -0,09 -9,9% Platin (Spot) 999,90 1.015,90 -1,6% -16,00 -6,6% Kupfer-Future 4,27 4,26 +0,3% +0,01 +21,1%

Nach den kräftigen Aufschlägen der vergangenen beiden Tage zeigen sich die Ölpreise mit weiteren allerdings kleineren Gewinnen. Die neuesten US-Vorratsdaten haben für Öl wie auch Benzin einen neuerlichen Rückgang gezeigt bei einer gleichzeitig starken Nachfrage der Raffinerien.

FINANZMARKT USA

Wenig verändert mit einem allerdings weiter positiven Grundton zeigen sich die US-Börsen am Mittwoch. Die zuletzt dominierende Tendenz stetiger aber kleiner Kursgewinne setzt sich fort. Einige Marktteilnehmer dürften sich vor der Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Mehrheitlich wird aber noch nicht damit gerechnet, dass sich Powell konkreter zum Zeitpunkt äußern wird, wann das allgemein erwartete Zurückfahren der Wertpapierkäufe (Tapering) beginnen könnte. Die steigenden Marktzinsen sind günstig für die Bankaktien und auch andere Aktien aus dem Finanzsektor, weil sie rentablere Geschäfte ermöglichen. Der S&P-500-Bankindex ist denn auch mit einem Plus von 2,4 Prozent bislang Tagessieger. Dagegen geht es für die Nordstrom-Aktie um über 16 Prozent nach unten, obwohl der Kaufhausbetreiber im zweiten Quartal mehr verdient hat als erwartet und auch den Ausblick angehoben hat. Das Niveau von vor der Pandemie erreichte Nordstrom allerdings nicht. Die Analysten von Wedbush merken zur Kursreaktion an, dass Wettbewerber wie Dillard's (+0,4%) and Macy's (-0,2%) zuletzt mit ihren Zahlen die Messlatte hoch gelegt hätten und Nordstrom relativ offenbar weniger Rückenwind von der Pandemie erhalten habe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte traten am Mittwoch überwiegend auf der Stelle. Die Umsätze zeigten sich unverändert dünn während die Impulse fehlten. Die Berichtssaison ist nahezu vorbei und viele institutionelle Investoren momentan in Urlaub. Selbst der schwache ifo-Geschäftsklimaindex konnte die Investoren nicht aus der Deckung locken. Ein Impuls dürfte vom virtuellen Treffen der Notenbanker in Jackson Hole ausgehen, das am Donnerstag startet. Im Fokus steht die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Freitagnachmittag. Anleger erhoffen sich Hinweise, wann die Fed damit beginnen wird, ihre Wertpapierkäufe zu drosseln. Die Ausbreitung der Delta-Variante hatte zuletzt aber Zweifel aufkommen lassen, dass Powell bereits jetzt eine Reduzierung der Käufe ankündigen werde. Die Adidas-Aktie legte um 0,6 Prozent auf 306,70 Euro zu, nachdem die Deutsche Bank jetzt zum Kauf der Titel rät und das Kursziel auf 360 Euro angehoben hat. Für die Aktien des Immobilienunternehmens Aroundtown ging es um 6,2 Prozent nach unten. Der Immobilienkonzern, der überwiegend in Büro- und Hotelimmobilien im Portfolio hält, leidet unter den Nachwirkungen des Corona-Lockdowns. Für Marks & Spencer (M&S) ging es um 5,1 Prozent nach oben. Die Deutsche Bank startete die Aktien mit "Kaufen".

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:44 Uhr Di, 17:03 Uhr % YTD EUR/USD 1,1762 +0,0% 1,1740 1,1757 -3,7% EUR/JPY 129,41 +0,4% 128,78 128,98 +2,6% EUR/CHF 1,0742 +0,1% 1,0729 1,0725 -0,6% EUR/GBP 0,8563 +0,0% 0,8559 0,8564 -4,1% USD/JPY 110,03 +0,3% 109,69 109,70 +6,5% GBP/USD 1,3736 +0,0% 1,3717 1,3732 +0,5% USD/CNH (Offshore) 6,4716 +0,0% 6,4763 6,4684 -0,5% Bitcoin BTC/USD 48.697,76 +1,0% 48.449,51 48.514,51 +67,6%

Etwas fester zeigt sich der Dollar. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu. Sollte die US-Notenbank kein dollarstützendes Tapering-Signal senden, könne dies der weiter grassierenden Corona-Pandemie geschuldet sein. In diesem Fall wiederum dürfte der Dollar aber dann von seinem Ruf als sicherer Hafen profitieren, lautet eine Spekulation am Markt. Am US-Anleihenmarkt steigen die Renditen weiter, was den Dollar ebenfalls stützt.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Zur Wochenmitte haben die meisten Börsen in Ostasien und Australien die Gewinne von Montag und Dienstag noch etwas ausgebaut. An den vergangenen beiden Tagen hatten die Aktienmärkte der Region eine Gegenbewegung auf den jüngsten Ausverkauf erlebt. Inzwischen seien die Anleger wieder bei einer neutralen Positionierung angelangt, hieß es von Marktbeobachtern. Überdies rückt das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole näher. Auch das sei ein Grund, warum Investoren zurückhaltender agiert hätten. Das Treffen beginnt am Donnerstag, am Freitag wird dort Fed-Chef Jerome Powell sprechen. Beobachter hoffen, dass er Hinweise darauf gibt, wann und in welchem Tempo die US-Notenbank damit beginnen wird, ihre monatlichen Anleihekäufe zurückzufahren. Ansonsten bewegten sich die Börsen im Spannungsfeld aus Konjunktursorgen wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante des Coronavirus und der Hoffnung, dass eine steigende Impfquote zur baldigen Eindämmung der Pandemie beitragen wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

RWE realisiert 200-MW-Solarprojekt in den USA mit Constellation

RWE Renewables kooperiert mit dem US-Energiedienstleister Constellation bei der Realisierung einer Photovoltaik-Großanlage in den USA. Der Solarpark Big Star soll östlich von Austin im US-Bundesstaat Texas mit einer installierten Kapazität von 200 Megawatt entstehen und mit einem Batteriespeichersystem gekoppelt werden.

Tele Columbus will 2021 mehr investieren und senkt Ergebnisprognose

Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus will seine Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes beschleunigen und hat infolgedessen seinen Jahresausblick aktualisiert. Wie die Tele Columbus AG mitteilte, plant sie für dieses Jahr nun mit Investitionskosten von 185 bis 195 Millionen Euro. Bislang hatte Tele Columbus lediglich 145 bis 155 Millionen Euro dafür veranschlagt. Das berichtete EBITDA wird im Gesamtjahr 2021 mit 190 bis 200 Millionen Euro voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen als die zuvor in Aussicht gestellten 215 bis 230 Millionen Euro. Den Umsatz sieht Tele Columbus unverändert bei 465 und 475 Millionen Euro.

Bahn-Vorstandsmitglieder verzichten für 2021 auf Bonuszahlungen - Kreise

Der Vorstand der Deutschen Bahn verzichtet angesichts der schlechten wirtschaftlichen Lage wegen der Corona-Krise für dieses Jahr auf seine Bonuszahlungen. Das geht aus einem Brief des Vorstands an den Aufsichtsrat hervor, wie AFP aus Aufsichtsratskreisen erfuhr. Die Bonuszahlungen für den DB-Vorstand dieses Jahr haben nach Gewerkschaftsangaben eine Höhe von 220 Millionen Euro.

Starkes Wachstum mit Smartphones lässt Xiaomi-Gewinne sprudeln

Der chinesische Smartphonehersteller Xiaomi hat im zweiten Quartal von starkem Wachstum im Kerngeschäft profitiert und den Nettogewinn um 84 Prozent auf 8,27 Milliarden Yuan (1,09 Milliarden Euro) gesteigert. Der Umsatz kletterte um 64 Prozent auf 87,8 Milliarden Yuan.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2021 12:37 ET (16:37 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.