Was geschah heute am Aktienmarkt? Deutsche Bank Top, Delivery Hero Flop - Ihr Marktbericht am Abend von Follow MyMoney. Der DAX startete zunächst etwas stärker und erreichte kurzzeitig die Hochs dieser Handelswoche. Genau dieser Bereich entsprach der Gap-Kante zur Kurslücke vergangenem Mittwoch. Die Kraft reichte jedoch nicht aus, um diese Schwelle zu überspringen. Von dort aus fiel der Index wieder zurück und verharrte in abwartender Haltung vor ...

