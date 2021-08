DJ Salesforce übertrifft Erwartungen und erhöht Prognose

Von Wallace Witkowski

NEW YORK (Do Jones)--Salesforce.com hat mit seinen Zweitquartalszahlen die Konsenserwartungen der Wall Street locker übertroffen. Der Spezialist für Cloud-Computing-Lösungen meldete einen Nettogewinn von 535 Millionen Dollar, verglichen mit 2,63 Milliarden im Vorjahreszeitraum. In dem hatte das Unternehmen aber eine Steuergutschrift von 2 Milliarden Dollar aufgrund von Änderungen seiner internationalen Unternehmensstruktur verbucht. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 1,48 Dollar, verglichen mit 1,44 im Vorjahr. Den Umsatz steigerte der SAP-Wettbewerber von 5,15 auf 6,34 Milliarden Dollar.

Von Factset befragte Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 92 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 6,24 Milliarden Dollar gerechnet. Salesforce selbst hatte 91 bis 92 Cent und einen Umsatz von 6,22 bis 6,23 Milliarden Dollar prognostiziert.

"Mit Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt, die ihre digitale Transformation weiter beschleunigen, haben wir unser fünftes phänomenales Quartal in Folge abgeliefert", sagte Marc Benioff, Salesforce Chairman und Chief Executive.

Salesforce erwartet für das dritte Quartal einen bereinigten Gewinn von 91 bis 92 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 6,78 bis 6,79 Milliarden Dollar, während Analysten bislang mit 82 Cent bzw 6,66 Milliarden Dollar kalkulierten.

Für das Geschäftsjahr 2022 prognostiziert Salesforce einen bereinigten Gewinn von 4,36 bis 4,38 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 26,2 bis 26,3 Milliarden Dollar. Hier lagen die Schätzungen der Analysten zuletzt bei 3,84 Dollar bzw bei 26 Milliarden Dollar. Zuvor hatte Salesforce 3,79 bis 3,81 Dollar je Aktie und 25,9 bis 26 Milliarden Dollar Umsatz prognostiziert. In der Prognose für das Gesamtjahr sind rund 530 Millionen Dollar Umsatz aus der 27,7 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Slack Technologies.

Die operativen Marge für das zweite Quartal betrug 5,2 Prozent auf unbereinigter Basis und 20,4 Prozent auf bereinigter Basis, verglichen mit 5,9 bzw 20,2 Prozent vor Jahresfrist, wie es weiter hieß.

Die erste nachbörsliche Reaktion auf den Zahlenausweis bei der im Dow-Jones-Index enthaltenen Aktie fiel positiv aus. Auf Nasdaq.com wurden Salesforce zuletzt gut 2 Prozent höher gehandelt als zum Handelsende an der Wall Street.

