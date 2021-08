Chongqing, China (ots/PRNewswire) - Als eine der wichtigsten Aktivitäten der Smart China Expo wurde die i-VISTA Grand Challenge bereits viermal veranstaltet. Dank der weithin anerkannten Professionalität und Autorität wurde eine große Zahl von Verbrauchern zu seinen Fans. Der diesjährige Wettbewerb begann am 19. August. Insgesamt 105 Teams aus Automobilunternehmen, Universitäten und Hochschulen sowie Forschungsinstituten traten drei Tage lang gegeneinander an, um die endgültigen Platzierungen in den Kategorien Advanced Driving Assistance System (ADAS), Strongest Car Brain Challenge, Virtual Simulation Challenge, Commercialization Process Challenge und Low-Speed Autonomous Driving Challenge zu ermitteln.Bei der Veranstaltung geht es darum, wettbewerbsorientiert zu üben und durch Wettbewerbe Fortschritte zu erzielen. Die i-VISTA Grand Challenge wird nicht nur veranstaltet, um neue Technologien und neue Errungenschaften vorzustellen, sondern auch, um durch die Bündelung der Ressourcen aller Beteiligten Lösungen für die wichtigsten Probleme zu finden, die derzeit die Entwicklung dieser Branche behindern. Jiang Xueqian, Inspektor der zweiten Ebene der Kommission für Wirtschafts- und Informationstechnologie in Chongqing, sagte bei der Preisverleihung: "Seit einigen Jahren befindet sich die intelligente Autoindustrie im Aufwind, aber sie ist auch mit vielen politischen Hindernissen, einigen technischen Engpässen und Einschränkungen bei der Produktanwendung konfrontiert. Daher sind angemessene Tests und Überprüfungen ein Muss für die Kommerzialisierung der selbstfahrenden Technologie. Chongqings komplexe und vielfältige Straßenlandschaft bietet perfekte Bedingungen für Tests und Wettbewerbe für selbstfahrende Fahrzeuge. Deshalb ist sie fest davon überzeugt, dass die i-VISTA Grand Challenge noch besser werden wird.Der Hauptveranstaltungsort für diesen Vortrag wurde in die Chongqing Liangjiang Collaborative Innovation Zone verlegt. Die fortschrittliche Hardware-Ausstattung und die umfassenden unterstützenden Dienstleistungen sorgten dort für eine erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung. Li Jie, stellvertretender Direktor des Komitees für das neue Gebiet von Liangjiang, nahm an der Preisverleihung teil und sagte: "Im diesjährigen Wettbewerb ist die Leistung der chinesischen Automarken auffallend, insbesondere die Vertreter der intelligenten Fertigung von Chongqing - Changan Automobile und Jinkang Seres - haben in mehreren Wettbewerben hervorragende Ergebnisse erzielt. Es beweist auch, dass wissenschaftlich-technische Innovationen die nationalen Marken vorantreiben und dass Intelligenz der Durchbruch für das Wachstum der chinesischen Autoindustrie sein wird."Intelligentes Fahren wird eine bessere Zukunft schaffen. Auch wenn der diesjährige Wettbewerb abgeschlossen ist, wird die Erforschung intelligenter Fahrzeuge und des intelligenten Verkehrs weitergehen. Alle freuen sich auf die i-VISTA Grand Challenge im nächsten Jahr!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1601638/image.jpgPressekontakt:Xi'ang'yi Cao+86-17830576785caoxy@ichongqing.infoOriginal-Content von: iChongqing, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132876/5003070