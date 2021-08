HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Afghanistan/Bundestag:

"Joe Biden hat sich von den Europäern beim G7-Gipfel kein bisschen erweichen lassen, länger als bis zum 31. August, Truppen am Hindukusch zu belassen. Wie auch? Neue Kriegshandlungen wären wohl die Folge. Das alles ist richtig. Und dem allen hat Angela Merkel ihre sehr nüchterne Regierungserklärung untergeordnet. Wieder einmal alternativloses Handeln? Oder alternativloses Versagen? Das wenig erbauliche Schauspiel, wie die Ministerien und die Bundeskanzlerin den Skandal der verschleppten Evakuierung kleinreden, lässt nur einen Schluss zu: Die Sache muss gründlich aufgearbeitet werden. Am effektivsten könnte diese Aufgabe ein Untersuchungsausschuss erledigen, zur Not auch eine Enquete-Kommission. Die bisher gegebenen Antworten gleichen jedoch faden Ausflüchten. Und es sieht ganz danach aus, dass Merkel jetzt doch noch ihr politischer Instinkt doch noch abhandenkommt."/be/DP/he