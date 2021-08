BREMEN (dpa-AFX) - "Weser-Kurier" zur Ausbildungskrise:

"Gerade in einigen unpopulären Berufen ist es eine Kombination aus mangelndem Anpassungswillen und fehlender Wertschätzung, die zur Krise beigetragen hat. Da wären zum Beispiel jene Betriebe, die an antiquierten Vorstellungen festhalten. "Lehrjahre sind keine Herrenjahre" ist als Motto noch allzu verbreitet. In anderen Fällen ist die Branche selbst der limitierende Faktor. Junge Menschen etwa überlegen es sich genau, ob sie im ersten Lehrjahr für monatlich 550 Euro anderen Menschen die Haare schneiden wollen."/be/DP/he