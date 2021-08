DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Hamburger 2G-Regel/Corona:

"Kritiker sehen bereits eine Zweiklassengesellschaft heraufziehen. Und in dem Hamburger Modell die düstere Zukunft des ganzen Landes, in der Ungeimpfte ihre Freiheit massiv einschränken müssen. Doch das ist Unsinn. Noch düsterer ist nämlich die Alternative, in der die Freiheiten aller eingeschränkt werden, weil sich eine immer kleiner werdende Gruppe an Menschen nicht impfen lässt. Ungeimpfte sind ein doppeltes Risiko. Sie können sich und andere anstecken. Zwar besteht diese Möglichkeit auch bei Geimpften und Genesenen. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer - vor allem für einen schweren Verlauf."/be/DP/he