LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Bauern/Ernte:

"Dass die Landwirtschaft wettbewerbsfähiger wird, davon ist man freilich noch meilenweit entfernt. Und wer weiß schon, wer nach der Bundestagswahl das Ressort mit neuen Plänen übernehmen wird? Dann könnten die Zeiten, wo vieles mit Geld geregelt worden ist, Stichwort Bauernmilliarde, vorbei sein. Zumal der Branche gerade die Lobby im Bundestag wegbricht. Im neuen Parlament werden voraussichtlich so wenige Landwirte sitzen wie noch nie. Mit Geld kann man ohnehin nicht alles lösen, das zeigt sich auch in anderen Bereichen, in denen derzeit von Transformationsprozessen die Rede ist - im Bergbau, in der Autoindustrie oder in der Verwaltung. Mitunter braucht es einfach mehr Pragmatismus und weniger Ideologie. Dann wäre auch den Bauern schon geholfen. Und wenn dann noch das Wetter mitspielt, wird die Ernte sowieso besser."/be/DP/he