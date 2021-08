Leser Packaging & More präsentiert unter seinem Label "Green Pack by Leser" sein Sortiment an umweltfreundlichen Verpackungen auf der Fachpack und setzt auf Qualität "Made in Germany". Die Kartonschachteln der Produktserie 0150 Recycle werden aus 100 % recycelten Materialien hergestellt: 100 % Recycling-Korpus, 100 % Recycling-Überzug, 100 % Recycling-Schaum für 100 % Nachhaltigkeit. Für den Schmuckbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...