Weitgehende Stagnation auf hohem Kursniveau lautet auch am Donnerstag die Devise am deutschen Aktienmarkt. Für den Leitindex DAX werden am Morgen nur leichte Verluste indiziert. "Vor der Rede von Fed-Chef Powell am Freitag hat sich eine gewisse Ruhe am deutschen Aktienmarkt breit gemacht", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.Anleger warten auch das jährliche Symposium von Vertretern großer Notenbanken, auf dem der US-Notenbankchef Jerome Powell Aussagen zur künftigen Geldpolitik ...

