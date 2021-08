Der amerikanische Finanzdienstleister Paychex Inc. (ISIN: US7043261079, NASDAQ: PAYX) schüttet am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,66 US-Dollar aus. Record date war der 2. August 2021. Paychex schüttet damit auf das Jahr hochgerechnet 2,64 US-Dollar Dividende aus. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 114,23 US-Dollar (Stand: 25. August 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,31 Prozent. ...

