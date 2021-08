Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Die Rohstoffpreise haben in den vergangenen Wochen auf breiter Front nachgegeben. Auch Gold wurde nicht verschont. Lohnt sich jetzt der Einstieg oder sollten Anleger noch abwarten? Carsten Fritsch, Rohstoff-Analyst bei der Commerzbank, äußert sich im Gespräch mit Patrick Kesselhut zur aktuellen Lage. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Société Générale. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.