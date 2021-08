Bei MORPHOSYS deutet sich eine Bodenbildung bei rund 45 € an. Die Aktie hatte in den letzten Monaten mehrere Nackenschläge hinnehmen müssen, zuletzt wegen der 1,7 Mrd. $ schweren Übernahme von CONSTELLATION PHARMACEUTICALS sowie operativ roter Zahlen. Seit Anfang dieser Woche versucht sich die Aktie aber in einer Gegenbewegung. Gestern gab es zeitweise Rückenwind durch den MORPHOSYS-Partner INCYTE, der von der kanadischen Gesundheitsbehörde eine bedingte Zulassung für die Medikamentenkombination Monjuvi zur Behandlung einer bestimmten Krebsart bei Erwachsenen erhalten hat. Zwar rutschte der MORPHOSYS-Kurs dann im weiteren Tagesverlauf wieder leicht ins Minus, aber dennoch muss nun die Marke von 50 € aufmerksam beobachtet werden. Denn kann diese Hürde genommen werden, wäre das zumindest auf kurze Sicht ein klares Kaufsignal.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

MORPHOSYS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de