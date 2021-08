FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein etwas optimistischerer Gewinnausblick von Fielmann ist am Donnerstag an der Börse gut angekommen. Auf Tradegate rückte der Kurs der Optikkette um 1,4 Prozent auf gut 64 Euro vor im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit dürften die Papiere allerdings vorerst in der Seitwärtsspanne der vergangenen Wochen von knapp 63 bis 64,30 Euro verharren.

Das Unternehmen erwartet im laufenden Jahr ein Vorsteuerergebnis von mehr als 200 Millionen Euro. Im Juli hatte Fielmann erstmals eine Prognose für 2021 ausgegeben und ankündigt, etwa 200 Millionen Euro erreichen zu wollen. "Die Gewinnprognose von mehr als 200 Millionen Euro ist aber immer noch vorsichtig", sagte ein Händler./bek/mis