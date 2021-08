Der börsennotierte niederösterreichische Versorger hat in den ersten drei Quartalen den Gewinn gesteigert. Das Konzernergebnis stieg um 6,6 Prozent auf 224,6 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Ausblick wurde bestätigt. Der Energiebedarf war in den drei Kernmärkten Österreich, Bulgarien und Nordmazedonien witterungsbedingt höher. Die Marktpreise für Spitzenlaststrom Gas und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...