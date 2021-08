Für schützenden Feuchtigkeitsfilm gegen Viren Rund 25.000 begeistere Läuferinnen und Läufer warten schon motiviert auf ihren Start beim 38. Vienna City Marathon! Im Zuge der Vorbereitung zu dem Event wurde bereits ein umfangreiches Präventionskonzept vorgestellt, und Coldamaris ist stolz dazu einen Beitrag leisten zu können! Jedes Starterbag wird einen Coldamaris plus Nasenspray enthalten, der von den Teilnehmern vor dem Start und nach dem Rennen angewendet werden kann. Coldamaris plus bildet auf der Nasenschleimhaut einen schützenden Feuchtigkeitsfilm gegen Viren (wie Rhino- und Coronaviren). Die enthaltene Carragelose® umhüllt Erkältungsviren und verhindert deren Anhaften an der Schleimhaut. Dadurch wird die Vermehrung und Verbreitung ...

