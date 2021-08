Die Baugesellschaft Porr hat die Produktionsleistung im Halbjahr um 9,8 Prozent auf 2.496 Mio. Euro gesteigert. Der Heimmarkt Österreich wies mit 46,5 Prozent den größten Teil dabei aus. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) drehte ins Positive und lag bei 11,5 Mio. Euro (vs. -26,6 Mio. Euro). Das Periodenergebnis liegt bei 8,6 Mio. Euro (vs. 22,7 Mio. Euro). Der Auftragsbestand mit 7.848 Mio. Euro ist laut Porr "so hoch wie nie zuvor". "Er zeigt eine aus Margen- und Risikosicht gute und volle Pipeline für die kommenden Jahre", so die Baugesellschaft. Neben der Akquisition mehrerer Baulose im Rahmen des Wiener U-Bahn-Ausbaus hat die Porr eine Vielzahl an Wohnbauaufträgen gewonnen. Im Infrastrukturbau gewann die Porr zuletzt den Auftrag zur Errichtung des ...

