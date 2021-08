Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Aroundtown SA im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12) durch die Auswirkungen der Pandemie und wegen eines hohen Verkaufsvolumens sinkende Gewinnkennzahlen erlitten, befindet sich aber auf einem guten Weg, die kommunizierten Ziele zu erreichen. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz hauptsächlich wegen geringerer Mieteinnahmen um rund 8 Prozent auf 541 Mio. Euro gesunken. Das um das Bewertungsergebnis bereinigte EBITDA habe mit 452 Mio. Euro um rund 10 Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Dementgegen habe das Finanzergebnis wegen der optimierten Finanzierungsstruktur und einem sehr deutlich verbesserten sonstigen Finanzergebnis spürbar gesteigert werden können. Demnach sei ein Vorsteuerergebnis in den ersten 6 Monaten von 414 Mio. Euro erreicht worden. Der Nettogewinn habe sich auf 362 Mio. Euro belaufen. Der FFO I sei wegen Mietrückstellungen um 26 Prozent auf 172 Mio. Euro gesunken. Nach Meinung der Analysten habe das Zahlenwerk insgesamt aber auf Kurs der Guidance für das Gesamtjahr gelegen. Folglich lasse das Analystenteam die Key Performance Indikatoren ebenfalls nahezu unverändert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 8,50 Euro und erneuern das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.08.2021, 09:20 Uhr)



