Hamburg (ots) - Zwei Bibel TV-Erstausstrahlungen führen die Zuschauer dieses Mal in die Welt der Medien: Ein Vater-Sohn-Team klinkt sich aus dem Familienleben aus, um auf YouTube berühmt zu werden, und ein Dokumentarfilmer muss sich die Gewissensfrage stellen, was wichtiger ist: Ein gelungener Coup mit versteckter Kamera - oder das Vertrauen und die Geborgenheit in Familie und Gemeinde. Über den Sinn des Lebens reflektiert auch Dr. Matthias Clausen in der PROCHRIST Veranstaltung am 22. September, und der Film-Klassiker "Die zehn Gebote" zeigt Bibel TV Omar Sharif in der Rolle des Jitro.Live-Gottesdienste im September auf Bibel TV:So. 05.09. 10.00 Gottesdienst live aus dem Berliner DomSo. 12.09. 10.00 Gottesdienst live aus dem Salzburger Dom: ErntedankSo. 19.09. 10.00 Gottesdienst live aus dem Würzburger DomSo. 26.09. 10.00 Gottesdienst live aus dem Ev.-Luth. Kirchenkreis Lübeck-LauenburgMi., 22.09.21:10 PROCHRIST - Veranstaltung: Mein Leben - Sinn und Unsinn? - Prof. Dr. Matthias Clausen spricht darüber, was sich als Sinn des Lebens eignet - und was nicht.Bibel TV Spielfilm-Erstausstrahlungen:Freitag, 17.09.20.15 Selfie Dad - Mein Vater, der Youtube-Star - Spielfilm, USA 2020Bens Job in einer Filmproduktion langweilt ihn: Er arbeitet für eine Fernsehshow, die sich mit Blumen beschäftigt. Viel lieber wäre er ein cooler YouTube-Star mit einem eigenen Format. Seine Unzufriedenheit im Job bekommt auch seine Familie zu spüren - in seiner Ehe kriselt es. Als er sich eines Abends bei dem vergeblichen Versuch filmt, eine Toilette zu reparieren, lädt sein Sohn das Video ins Internet hoch - mit großem Erfolg: Der Clip wird zum Youtube-Hit. Ben setzt ab jetzt alles auf seine Internetfilme. Allerdings läuft nicht alles wie geplant, und bald steht er vor schwierigen Entscheidungen, die seine Familie und seinen Glauben betreffen. Könnte die Bibel einen Rat für ihn haben? - Mit Comedian Michael Jr.Samstag, 25.09.20.15 Small Group - Ein Spion im Hauskreis - Spielfilm, USA 2018 - Mit Sterling Hurst, Emily Dunlop, Matt Chastain - Regie: Matt ChastainScott Cooper ist ein talentierter Dokumentarfilmer. Für ein Projekt soll er über evangelikale Christen berichten. Sein Produzent will daraus eine reißerische Doku machen und zwingt Scott, undercover in eine Gemeinde zu gehen und diese heimlich zu filmen. Scott mietet für sich und seine Familie ein Haus, und taucht wie geplant in das Gemeindeleben ein, um das Vertrauen der Mitglieder zu gewinnen. Seine Frau Mary und er besuchen einen Hauskreis (Small Group). Für die Dokumentation hat er zwei Kameras am Körper, um genügend Material zu sammeln. Aber durch seine Begegnungen mit den Menschen dort kommen ihm Skrupel über sein Tun, und er überdenkt seine bisherige Einstellung zum Glauben.Weitere Spielfilm-Highlights:Freitag, 03.09.20.15 Meine vergessene Tochter - Spielfilm, USA 2017. Mit Anna Stranz u.a.Als ihre Mutter sich den Knöchel bricht, kann sie Gabby nicht zu ihrem Studium an einer Bibelschule nach Kalifornien begleiten. Gabby wendet sich an ihren Vater Luke, zu dem sie seit 12 Jahren keinen Kontakt mehr hat, nachdem sich ihre Eltern scheiden ließen. Die gemeinsame Reise von Gabby und Luke wird konfliktreich und kompliziert - eine Geschichte über Schmerz, Hoffnung, Heilung und Wiedergutmachung.Samstag, 04.09.20.15 Barrabas - Spielfilm, USA 2012 - Mit Billy Zane, Marco Foschi, Cristiana CapotondiBarabbas ist ein Dieb und Mörder. Dass er statt Jesus vom Tod befreit wird, stellt seine Welt auf den Kopf. Er erinnert sich an die Begegnungen mit dem Messias, dem "Sohn Gottes", den er verspottete - und an seine brutale Vergangenheit. Alles, was er einst glaubte, scheint plötzlich keinen Sinn mehr zu ergeben.Freitag, 10.09.20.15 Feuerprobe der Unschuld (Mountain Top) - US-Spielfilm, 2017 - Mit Barry Corbin, Coby Ryan McLaughlinDer alte, exzentrische Sam Miller hat eine enge Beziehung zu Gott. Er nennt ihn Papa. Aber nicht nur das: In seinen Träumen empfängt Sam Aufträge von Gott, die er in die Tat umsetzt. In persönlichen Briefen versucht er fremde Menschen, die in seinen Träumen erschienen, auf den rechten Weg zu bringen. Eines Tages wird er aus heiterem Himmel verhaftet. Seine Kirche wirft ihm vor, er habe 100.000 Dollar unterschlagen. Ist etwas Wahres an den Anschuldigungen, oder ist er mit seinen Briefen der falschen Person auf die Füße getreten? Pastor Mike Andrews, ein ehemaliger Anwalt, geht der Sache auf die Spur.Samstag, 18.09.20.15 Die Zehn Gebote - Spielfilm, USA 2006 - Mit Dougray Scott, Linus Roache, Omar SharifÄgypten im 13. Jahrhundert vor Christus: Die Tochter des Pharaos findet ein ausgesetztes Waisenkind in einem Binsenkörbchen auf dem Nil. Sie nimmt den kleinen Mose mit in den Palast, wo er als Prinz aufwächst. Als er jedoch von seiner hebräischen Herkunft erfährt, bricht Mose mit den Ägyptern. Ein verzweifelter Kampf um die Freiheit seines versklavten Volkes beginnt.Freitag, 24.09.20.15 Alaska - ein Mädchen findet seinen Weg - Spielfilm, USA 2020 - Mit Paris Warner, Kisha Sharon Oglesby u.a. - Regie: Warren FastDie 18-jährige Allie (Alaska) muss sich wegen unerlaubten Alkoholkonsums vor Gericht verantworten. Im Pflegeheim Sunnyvale muss sie nun Sozialstunden ableisten und wird der alten Mrs. Foster zugeteilt. Doch diese scheint wenig begeistert von ihrer neuen Pflegekraft. Auch zu Hause hat Allie es nicht leicht. Es gibt ein dunkles Geheimnis, das sie und ihrer Familie zu schaffen macht. Wie kommt Allie mit all den Schwierigkeiten und mit Mrs. Foster zurecht? Und welche Bürde lastet auf ihrer Familie? - "Alaska" wurde als "Bester Film" beim "Christian Film Festival" ausgezeichnet.DokumentationenSonntag, 26.09.20.15 Zwischen den Welten - Leben im Zölibat - Der Beitrag berichtet von zwei jungen Männern, die sich dazu entschieden haben, eine Ausbildung zum Priester zu machen oder in ein Kloster zu gehen.21.00 Beten mit der Bibel - die 30-Stunden Gebets-Challenge -Mirjana möchte herausfinden, was sich verändert, wenn sie regelmäßig betet. Dabei begleiten sie drei Freunde mit wertvollen Tipps und besonderen Erfahrungen.Für junge Christen: Show & TalkSonntag, 19.09.20.15 Late Light Show: September 2021Mitch und Anton präsentieren gemeinsam mit ihren Gästen in Studiospielen und Außenbeiträgen positiven Lifestyle und zeigen, was Glaube an Gott für sie persönlich bedeutet. Die "Late Light Show" wurde von der überkonfessionellen Missionsbewegung "Campus für Christus" und seinem Dienst "Shine Deutschland" entwickelt und wird einmal im Monat auf Bibel TV ausgestrahlt.Serien und ReihenAnne with an E - Siedlersaga, Kanada, 2017-2019 - Jeweils Do. 20.15 und So.15.00 UhrBibel TV zeigt die 1. Staffel der hochwertig produzierten Netflix-Serie: Als das ältere Geschwisterpaar, bei dem Anne Shirley (Amybeth McNulty) durch ein Missverständnis auftaucht, sie nicht bei sich haben will, kämpft sie für ihre Chance auf eine neue Heimat. Obwohl Matthew (R.H. Thomson) und Marilla Cuthbert (Geraldine James) mit einem dünnen Mädchen wie Anne bei der harten Arbeit auf der Farm nicht viel anfangen können, überzeugt Anne sie eines Besseren. Da sie hartnäckig und auch nicht auf dem Mund gefallen ist, führt dies am Anfang zu einigen Konflikten. - Die bildgewaltige Neuverfilmung des beliebten Roman-Klassikers "Anne auf Green Gables" von Lucy Maud Montgomery wurde an Originalschauplätzen wie der kanadischen Ostküste gedreht.Was du nicht siehst - ReisedokumentationImmer samstags, 17.00 UhrDie französische Journalistin Sophie Massieu ist blind und erkundet die Welt auf ihre ganz persönliche Weise. Mit ihrem Hund Pongo bereist sie alle Kontinente und besucht viele interessante Orte rund um den Globus. Zuschauerinnen und Zuschauer lernen so eine neue Perspektive kennen - und die Welt "mit anderen Augen" zu sehen.04.09. Shanghai und Guilin, China11.09. Calvi auf Korsika und Irland18.09. Schottland und Lappland25.09. Israel und PalästinaBibel TV das GesprächMi., 01.09., 21.10 Michael Triegel: Cur Deus - Warum Gott? - Das sog. "Heidenkind" Michael Triegel aus Erfurt studierte Malerei an der renommierten Leipziger Kunsthochschule. Seine Jugend in der DDR führte den Feingeist vom sozialistischen Einheitsgrau, wie er es empfand, in die Welt der Schönen Künste. Im Gespräch mit Moderatorin Bente Rathjen erzählt er von seinem Glaubensweg bis zu seiner Taufe 2014. Ein bewegendes Glaubensporträt mit einem der bedeutendsten lebenden christlichen Maler.Mo., 06.09., 21.50 Katharina Weck: Der Chemoritter am Küchentisch - Was geht es einer Mutter, die erfährt, dass ihr Kind an Leukämie erkrankt ist? Wie wird dadurch das Familienleben auf den Kopf gestellt? Und wo bleibt da der Glaube? Katharina Weck berichtet, wie sie auch in den schwersten Situationen auf Gott vertrauen. (Wdh. Di., 07.09,.11.30 Uhr)Mo., 13.09.,21.50 Marcus Heinz: mit Gottes Hilfe in ein neues Leben - In seiner Jugend gerät Marcus Heinz auf die schiefe Bahn, konsumiert und verkauft Drogen, muss in Haft und landet anschließend auf der Straße - ein Leben am Abgrund. Im Gespräch mit Moderator Daniel Deman berichtet er über seine Begegnung mit Gott und schildert seinen Glaubensweg: Seine neu errungene Freiheit verdankt er Gott. (Wdh. Di., 14.09,.11.30 Uhr)Mo., 20.09., 21.50 Matt Puckett: Vom Motorrad-Rocker zum Christ - Matt Puckett fand den Zusammenhalt einer Familie in einem zwielichtigen Motorradclub, mit verheerenden Folgen. Drogensucht, Arbeitslosigkeit, Trennung von der Familie - ein Leben ohne Hoffnung und Perspektive. Im Gespräch mit Wolfgang Severin erzählt Matt Puckett, warum es ein Popsong war, der ihm die Augen für Gott öffnete und er wieder Mut für ein neues Leben schöpfte. (Wdh. Di., 21.09,.11.30 Uhr)Mo., 27.09., 21.50 Martin Dreyer: Der Panik-Pastor - Das Wort Gottes zu verbreiten, sieht Martin Dreyer als seine Berufung. Doch seine Arbeit wird zur Qual, als ihn Panikattacken immer stärker beim Predigen behindern. Im Gespräch mit Wolfgang Severin spricht Martin Dreyer über die Erkenntnis, Gott seine Panik anzuvertrauen und nicht vor ihr wegzulaufen. (Wdh. Di., 21.09,.11.30 Uhr)NaturdokumentationenTiere in freier Wildbahn haben über Jahrtausende ihre eigenen Regeln des Zusammenlebens entwickelt. Doch je mehr der Mensch in ihre Reviere vordringt, umso mehr müssen sie sich auch an neue Lebensbedingungen anpassen. Außerdem: Richard Hammonds Wetter-Werkstatt erklärt das Phänomen des Windes.Mi., 01.09., 20.15 Wildes Brasilien - Das wilde Herz: Das brasilianische Hochland ist zehnmal so groß wie die Serengeti in Afrika, doch kaum jemand kennt es, genauso wenig wie die ungewöhnlichen Tiere, die hier leben.Mi., 08.09., 20.15 Wildes Brasilien: Das Pantanal ist ein riesiges Becken im Herzen Südamerikas. Das Weltnaturerbe beherbergt eine Vielzahl von Pflanzen und Tieren.So., 12.09., 20.15 Gottes wilde Schöpfung - Erde: Zahlreiche Menschen lieben die Natur: Sonnenuntergänge, Kolibris, Elefantenbabys ... Aber was ist mit ihrer Gesamtheit? Gordon Wilson hat eine ganz eigene Meinung dazu.Mi., 15.09., 20.15 Wildes Brasilien - Küstenparadiese. Die Schlangeninsel zählt zu denKüsten Brasiliens, die vielfältige Lebensräume bieten. Auch bizarr geformte Dünen, tropische Riffe und die Strände beheimaten verschiedenste Lebewesen.Mi., 22.09., 20.15 Wildes Brasilien - Die Fluten des Amazonas. Dieser Beitrag zeigt die unermessliche Artenvielfalt von Brasilien.Mi., 29.09., 20.15 Richard Hammonds Wetter-Werkstatt: Wind. Um das Wetter wirklich zu verstehen, muss man ihm so nahe wie möglich kommen. Und genau das tut Richard Hammond.Live Gottesdienste im September auf der Bibel TV Live-Plattform -eine Auswahlwww.bibeltv.de/live-gottesdienste04.09. 18.00 Heilige Messe, Stadt- und Marktkirche St. Lamberti, Münster05.09. 10.00 Heilige Messe, Erzdiözese München-Freising05.09. 11.00 Kinderkirche, Elim Kirche, Hamburg06.09. 06.25 Frühmesse, Dom zu Salzburg, Österreich07.09. 08.00 Heilige Messe. Kölner Dom10.09. 17.30 Rosenkranz, Röm.-kath. Kirchengemeinde Leimen12.09. 10.00 Gottesdienst, Christuskirche Meran, Tirol12.09. 19.00 Young Adults Celebration. HOPE & LIFE Church, Schweiz18.09. 18.00 Domvesper. Berliner Dom19.09. 11.00 Gottesdienst. Gospel Forum Stuttgart21.09. 19.00 Hilfe von Oben, New Life Church Düsseldorf23.09. 18.25 Heilige Messe, Freiburger Münster26.09. 10.00 ICF Kids Wusel, ICF Berlin26.09. 11.55 Celebration Livestream, ICF Berlin27.09. 18.00 Montagsmesse. Stift Heiligenkreuz, Österreich... und viele weitere Übertragungen. 