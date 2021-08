von Klaus Schachinger, €uro am SonntagDie Analysten der US-Bank Susquehanna Financial Group rechnen damit, dass sich eBays verstärkte Fokussierung auf Kunden mit überdurchschnittlich hohen Umsätzen, die zudem häufiger auf eBays Plattformen handeln, die Margen des Unternehmens aus Santa Clara in Kalifornien dauerhaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...