Eine starke Nachfrage nach Bauprodukten treibt den irischen Baustoffproduzenten weiter an. Für die zweite Jahreshälfte 2021 zeigt sich Konzernchef Albert Manifold zuversichtlich und rechnet mit einem operativen Gewinn (Ebitda), der über dem des Rekordwerts vom vergangenen Jahr liegt. In den ersten sechs Monaten legte der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Jahresvergleich um ein Viertel auf 2 Mrd. $ zu. Die Erlöse kletterten in den ersten sechs Monaten dank höherer Preise und Absatzmengen im Vergleich zum corona-belasteten Vorjahreszeitraum um 15 % auf 14 Mrd. $. Unter dem Strich blieb ein Gewinn, auch wegen des Verkaufs des brasilianischen Zementgeschäfts, von 815 Mio. $ übrig und damit doppelt so viel wie im Vorjahr.



