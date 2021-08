Heute beginnt das Treffen der US-Notenbanker in Jackson Hole - und die amerikanischen Aktienmärkte laufen unter allerdünnsten Handelsvolumina weiter nach oben (der S&P 500 gestern erstmals über der Marke von 4500 Punkten). Alle warten auf die Rede von Jerome Powell am morgigen Freitag - aber keiner rechnet damit, dass der Fed-Chef wirklich Relevantes in Sachen ...

