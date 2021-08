Am heutigen Donnerstag beginnt das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Im Vorfeld gehen die Anleger in Deckung. Der DAX fiel im frühen Handel sogar deutlich unter 15.800 Punkte, hat aber diese Marke inzwischen zurückerobert. Befürchtet wird, dass die Fed mit dem Tapering schneller beginnen könnte als noch vor wenigen Tagen erwartet.Die Stimmung bleibt vor Jackson Hole angespannt. Nach wie vor ist offen, ob ein neuer Angriff auf das Rekordhoch ansteht oder ob die 15.800-Punkte-Marke doch noch nach ...

