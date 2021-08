322.000 (metrische) Tonnen Lagerbestand der Halde Wenden könnte zur einzigen heimischen Quelle von EMM in den USA werden

AMYs EMM-Projekt wurde von der Agentur für Verteidigungslogistik des US-Verteidigungsministeriums finanziert

26. August 2021 - Surrey, British Columbia, American Manganese Inc. ("AMY" oder das "Unternehmen") freut sich, über die erfolgreiche Herstellung von elektrolytischem Manganmetall (EMM) in den letzten Phasen des Projekts zur Rekultivierung der Halde Wenden und der fortschrittlichen Materialverarbeitung zu berichten. Die US-Agentur für Verteidigungslogistik (DLA) erteilte AMY im Oktober 2020 den Zuschlag für das Projekt, bei dem Tests anhand von Proben aus dem 322.000 (metrischen) Tonnen schweren Manganerzlagerbestand der von der US-Regierung betriebenen Halde Wenden (Arizona) im Labormaßstab durchgeführt wurden. Die Halde war in den letzten sechs Jahrzehnten brach gelegen, da spezielle Verarbeitungsmethoden erforderlich waren, um das minderwertige Erz effizient in nützliche Formen modernen Manganrohstoffs für die Stahl- und Lithiumionenbatterieerzeugung umzuwandeln.

American Manganese hat seither erfolgreich mehrere Testphasen im Labormaßstab mit dem Material aus der Halde Wenden absolviert, in denen die Realisierbarkeit von AMYs patentiertem Manganrückgewinnungsverfahren (US-Patentnummer 8.460.631) zur Herstellung von EMM bestätigt wurde.

"Unsere Experimente im Labormaßstab während des vergangenen Jahres haben uns wichtige Erkenntnisse über das Material der Halde Wenden geliefert. Daraus konnte AMY ein zweckmäßiges Fließbild für die Materialverarbeitung entwickeln, das wir der DLA vorlegen werden", erklärt Larry Reaugh, President und CEO von American Manganese. "Für uns birgt die Rekultivierung der Halde Wenden großes Potenzial und wir begrüßen die Gelegenheit, dauerhaft mit der DLA zusammenzuarbeiten, um die Halde Wenden nach Möglichkeit zur einzigen heimischen Quelle für elektrolytisches Manganmetall in den USA zu machen."

Mangan wird von der US-Regierung als kritischer Rohstoff eingestuft und zählt zu den 14 Mineralien oder Metallen, bei denen die Vereinigten Staaten zu 100 % von Importen abhängig sind. EMM steht auf der Beschaffungsliste für den nationalen Verteidigungsvorrat der USA. Der weltweite Markt für Mangan verzeichnet jährlich Umsätze von über 41 Milliarden Pfund. Mangan ist das am vierthäufigsten gehandelte Metall der Welt. In der Stahlerzeugung gibt es keinen Ersatzstoff zu Mangan.







Abbildung 1 - Probenahme aus der Halde Wenden in Arizona (links); Herstellung von elektrolytischem Manganmetall aus Proben der Halde Wenden (rechts)

Über American Manganese Inc.

American Manganese Inc. ist ein Unternehmen für kritische Mineralien, das sich auf das Upcycling von Reststoffen aus Lithiumionenbatterien zu hochwertigen Batteriekathodenmaterialien konzentriert und dabei sein im geschlossenen Kreislauf geführtes RecycLiCo-Verfahren einsetzt. Mit nur ganz wenigen Verarbeitungsschritten und einer Extraktionsrate von bis zu 99 % für Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan werden im Upcycling-Verfahren wertvolle Lithiumionenbatterie-Rohstoffe erzeugt, die direkt in die 'Wiederherstellung' neuer Lithiumionenbatterien einfließen.

Das von American Manganese entwickelte und patentierte Originalverfahren zur Herstellung von Mangan ist der Eckpfeiler in der Entwicklung des unternehmenseigenen Lithiumionenbatteriekathoden-Recyclingverfahrens RecycLiCo.

Für das Management von

AMERICAN MANGANESE INC.

Larry W. Reaugh

President & Chief Executive Officer

Telefon: 778 574 4444

E-Mail: lreaugh@amymn.com

www.americanmanganeseinc.com

www.recyclico.com

